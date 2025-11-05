MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Muazzez Abacı yaşıyor mu? Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan üzen haber...

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'dan üzen haber geldi. Muazzez Abacı kalp krizi geçirmesi sonrası anjiyo oldu. Muazzez Abacı yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Son durumu sevenlerini endişelendirdi.

Muazzez Abacı yaşıyor mu? Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan üzen haber...
Kubra Akalın

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Abacı'nın menajeri son sağlık durumunu açıkladı.

MUAZZEZ ABACI SAĞLIK DURUMU

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 1 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzen haberi verdi.

Muazzez Abacı yaşıyor mu? Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı dan üzen haber... 1

ABD'de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki Muazzez Abacı böbreklerinde sorun oluştuğu için yoğun bakıma alındı.

MUAZZEZ ABACI'DAN ÜZEN HABER

Muazzez Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, şu sözlerle duyurdu:

Muazzez Abacı yaşıyor mu? Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı dan üzen haber... 2

''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.''

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çektiŞevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti
Güllü'nün ölümünde 'Asistan Çiğdem' iddiası! Güllü'nün kızının ifadesinde yer aldı: "Aralarında kırgınlık vardı..."Güllü'nün ölümünde 'Asistan Çiğdem' iddiası! Güllü'nün kızının ifadesinde yer aldı: "Aralarında kırgınlık vardı..."

Anahtar Kelimeler:
Muazzez Abacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın yatırımcısına İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın yatırımcısına İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.