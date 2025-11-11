"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları kızdırdı! "Utanmazlar..."

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden olan Muazzez Ersoy zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak Instagram hesabından Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile şarkı söylediği anları paylaştı.

Muazzez Ersoy o anlar "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" diyerek paylaşınca gündem oldu.

Sosyal medyada bu paylaşım sonrası "Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çıktı. Ersoy yapılan yorum ve haberler sonrası şu sözlerle isyan etti:

"Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum 'Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle' paylaşımlarını görüyorum!

Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları !!!"