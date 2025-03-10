Müge Anlı acılı babaya açık açık sordu: Kızınız cadı mıydı? | Ece Gürel'in babası isyan etti: Kızımı kurban ettiler

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in kaybolması sonrasında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi. 4 gün süren arama çalışmaları sonrası bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel hakkında son olarak 'cadılık eğitimi' iddiası ortaya atıldı.

Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu gündeme gelen iddialar sonrası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşarak isyan etti. Ece Gürel'in annesi de "Bir sürü cevapsız sorular var" dedi.

Kızının cadılık okuluna gitmediğini dile getiren baba Muharrem Koçoğlu kafasında bir sürü soru işareti olduğunu da söyleyerek, "Ben kızımın arkasındayım, böyle bir şey olsa bana söyler. Astronomi dersi aldığını biliyorum. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Benim kızımın aklının ucundan böyle bir şey geçmez. Bunlar çok acı suçlamalar" dedi.



"Bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum" diyen Ece Gürel'in babası gözyaşlarını tutamayarak "Müge Anlı'dan ricam bu işin peşini bırakmaması" dedi.

"KIZINIZ CADI MIYDI?" DİYE SORDU

Müge Anlı acılı babaya "Saçma sapan şeyler konuşuyoruz ben de ne diyeceğimi şaşırıyorum kusura bakmayın kızınız cadı mıydı?" dedi. Müge Anlı "İş nasıl buraya geldi" diye sorduğu sırada acılı baba gözyaşlarını tutamadı.

Muharrem Koçoğlu devamında "Cadılıkla nasıl bağdaştırabiliyorlar? Müslüman bir insan benim kızım cadılıkla ne alakası olabilir? Oruçlu vaziyette eğer orada kalacak olsa yanına bir şeyler almaz mı? İmkanı yok. Bir insan orada o kadar kalabilir mi? İmkanı yok. Biz oradaydık donduk hepimiz giyinik vaziyette. Oradaydım, her şeye ben kendim şahit oldum" dedi.

"BENİM KIZIMI KURBAN ETTİLER"

Kızının kurban edildiğini öne süren baba, "Ben hepsini araştırıyorum başka türlü imkanı yok orada yine kalamaz hipotermi dahi geçirse şuurunu kaybetse yine bu şekilde kalamaz mümkünatı yok. İlla bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum benim kızımı kurban ettiler. Ama nasıl ettiler onu bilmiyorum ve hâlâ da bu çelişkiler içinde şey yapıyorum" dedi.