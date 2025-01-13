Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etti gözaltına alındı! Skandal ortaya çıktı... Çıplak görütüleri mi yayıldı?

Habibe, Sevile ve Nebile 2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibinin yaptığı araştırmalar sonucu, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader Hüseyin Kılıç kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nezaket Uyur cinayetinin ardından ise yine aynı köyde kayıp kadınların olduğu ortaya çıkmıştı. Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiği düşünülmüştü. Müge Anlı Nezaket Kış'a 'namusu kirlendi' diyerek dini nikah kıyan teyze oğlu Adil Önel'den şüphelenmişti. Olayda 2 kadının tecavüze uğradığı, pornografik görüntülerinin çekildiği ve yayıldığına dair iddialar da yer almıştı.

KUZENİ CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Cinayet sarmalında her şeyi bildiği iddia edilen Sabri Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. Nezaket Uyur'u öldüren Hüseyin'in aynı şekilde Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü söyleyen Sabri, "Cenazelerin yerini gösterebilirim" dedi.

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Cinayetle ilgili konuşan Sabri, "Adil bana cinayeti üstlenmemi söyledi. Kabul etmeyince Mustafa'yla birlikte beni dövdüler" dedi.. Bir cesedin Çanakkale'de diğerinin ise İstanbul'da olduğunu anlatan Sabri, canlı yayında gözaltına alındı. Çanakkale Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı, programdaki ihbarı dikkate alarak Sabri'nin ifadesine başvurulmak üzere harekete geçti. Jandarma ekipleri, Sabri'yi gözaltına alarak Ayvacık'a doğru yola çıktı.