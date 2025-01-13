MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etti gözaltına alındı! Skandal ortaya çıktı... Çıplak görütüleri mi yayıldı?

Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etti gözaltına alındı! Skandal ortaya çıktı... Çıplak görütüleri mi yayıldı?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 20:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da işlenen Nezaket Uyur olayının ardından yine aynı köyde başka kayıp kadınların da olduğu ortaya çıkmıştı. Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın da kaybını araştıran Anlı, iki kadının cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Nezaket Kışı'nın kuzeni Sabri canlı yayında her şeyi itiraf etti.

Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etti gözaltına alındı! Skandal ortaya çıktı... Çıplak görütüleri mi yayıldı?

Habibe, Sevile ve Nebile 2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibinin yaptığı araştırmalar sonucu, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader Hüseyin Kılıç kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0 (1)

Nezaket Uyur cinayetinin ardından ise yine aynı köyde kayıp kadınların olduğu ortaya çıkmıştı. Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiği düşünülmüştü. Müge Anlı Nezaket Kış'a 'namusu kirlendi' diyerek dini nikah kıyan teyze oğlu Adil Önel'den şüphelenmişti. Olayda 2 kadının tecavüze uğradığı, pornografik görüntülerinin çekildiği ve yayıldığına dair iddialar da yer almıştı.

0 (2)

KUZENİ CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Cinayet sarmalında her şeyi bildiği iddia edilen Sabri Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. Nezaket Uyur'u öldüren Hüseyin'in aynı şekilde Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü söyleyen Sabri, "Cenazelerin yerini gösterebilirim" dedi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

0 (4)

Cinayetle ilgili konuşan Sabri, "Adil bana cinayeti üstlenmemi söyledi. Kabul etmeyince Mustafa'yla birlikte beni dövdüler" dedi.. Bir cesedin Çanakkale'de diğerinin ise İstanbul'da olduğunu anlatan Sabri, canlı yayında gözaltına alındı. Çanakkale Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı, programdaki ihbarı dikkate alarak Sabri'nin ifadesine başvurulmak üzere harekete geçti. Jandarma ekipleri, Sabri'yi gözaltına alarak Ayvacık'a doğru yola çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta dev zam yolda!

Akaryakıta dev zam yolda!

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

Türk YouTuber'ların yıllık kazançları dudak uçuklattı!

Türk YouTuber'ların yıllık kazançları dudak uçuklattı!

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular başladı, doğum yardımları da artırıldı

Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular başladı, doğum yardımları da artırıldı

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.