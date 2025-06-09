MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Müge Anlı ile Güven Bana ne zaman başlıyor? Güven Bana yarışması yayın tarihi

Müge Anlı, yeni yarışma programı “Güven Bana” ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hem bilgiye hem de güvene dayalı formatıyla dikkat çeken yarışma, izleyiciye farklı bir heyecan vadediyor. Güven Bana yayın tarihi ve ilk konukları haberimizde...

Müge Anlı ile Güven Bana ne zaman başlıyor? Güven Bana yarışması yayın tarihi
Kubra Akalın

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, bu kez izleyici karşısına sürpriz bir formatla çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla reyting rekorları kıran deneyimli sunucu, şimdi de bilgi ve psikolojik gerilimi harmanlayan yeni bir yarışma programıyla gündeme geldi: Müge Anlı ile Güven Bana.

Yeni yarışma, yalnızca bilgiyi değil, katılımcılar arasında kurulacak güven ilişkisini de sınayan özgün yapısıyla dikkat çekiyor. İzleyicilere hem doğru cevabı bulma heyecanı hem de güven duygusunun test edildiği stratejik bir oyun deneyimi sunacak.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 145335

GÜVEN BANA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı’nın sunacağı “Güven Bana”, 10 Haziran 2025 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapması beklenen yarışma merak ediliyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 145233

Müge Anlı’nın sunduğu ‘Güven Bana’ adlı yarışma programının ilk bölümünde, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ile Avukat Rahmi Özkan yarışmacı olarak yer alacak. Fragmanda Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler de dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 145326

GÜVEN BANA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler için başvuru süreci de oldukça kolay. Resmi siteden “Güven Bana” başvuru formuna ulaşabilir ve kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kısa beyaz taytıyla verdiği poz eleştirildiKısa beyaz taytıyla verdiği poz eleştirildi
Oğluyla pozuna beğeni yağdı! 'Sabah sporu'Oğluyla pozuna beğeni yağdı! 'Sabah sporu'

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.