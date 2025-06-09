Müge Anlı ile Güven Bana ne zaman başlıyor? Güven Bana yarışması yayın tarihi

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, bu kez izleyici karşısına sürpriz bir formatla çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla reyting rekorları kıran deneyimli sunucu, şimdi de bilgi ve psikolojik gerilimi harmanlayan yeni bir yarışma programıyla gündeme geldi: Müge Anlı ile Güven Bana.

Yeni yarışma, yalnızca bilgiyi değil, katılımcılar arasında kurulacak güven ilişkisini de sınayan özgün yapısıyla dikkat çekiyor. İzleyicilere hem doğru cevabı bulma heyecanı hem de güven duygusunun test edildiği stratejik bir oyun deneyimi sunacak.

GÜVEN BANA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı’nın sunacağı “Güven Bana”, 10 Haziran 2025 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapması beklenen yarışma merak ediliyor.

Müge Anlı’nın sunduğu ‘Güven Bana’ adlı yarışma programının ilk bölümünde, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ile Avukat Rahmi Özkan yarışmacı olarak yer alacak. Fragmanda Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler de dikkat çekti.

GÜVEN BANA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler için başvuru süreci de oldukça kolay. Resmi siteden “Güven Bana” başvuru formuna ulaşabilir ve kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.