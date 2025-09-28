MAGAZİN

Muhabir, Nejat İşler'e kafa attı! O görüntüler sosyal medyayı salladı

Bir mekan çıkışı ısrarlı sorulara sinirlenen Nejat İşler arasında yaşanan gerilim daha da alevlendi. Alkolü fazla kaçırarak küfür eden Nejat İşler' muhabirin kafa attığı anlar da ortaya çıktı.

Muhabir, Nejat İşler'e kafa attı! O görüntüler sosyal medyayı salladı
Kubra Akalın

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Nejat İşler mekan çıkışı görüntülendi. Mekan önünde bekleyen bir muhabir oyuncuya, “Sevilen bir oyuncusunuz, biraz projelerden bahsedelim mi?” dedi.

İşler muhabire küfür ederek, “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. Beni bir bıraksanıza a...ına koyayım ya. Küfür mü istiyorsun al küfür” dedi.

Nejat İşler'in o anları kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken ortaya yeni görüntüler çıktı.

Muhabir, Nejat İşler e kafa attı! O görüntüler sosyal medyayı salladı 1

Yaşanan gerilim alevlenince muhabir sinirlerine hakim olamadı. Muhabir mikrofonu kenara bırakarak Nejat İşler’e kafa attı.

Sosyal medya o görüntüleri konuştu. Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülere dair yapılan yorumlarda Nejat İşler'e destek de vardı.

Muhabir, Nejat İşler e kafa attı! O görüntüler sosyal medyayı salladı 2

Bir kısım muhabiri suçlayarak "Adam alkollü ısrarla ağzına mikrofon sokuyorsun", "Adamı tahrik edersen küfür yersin", "Yani Nejat'ı hem tahrik edip hem de kafa atmış inanılmaz" dedi.

