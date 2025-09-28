Muhabir, Nejat İşler'e kafa attı! O görüntüler sosyal medyayı salladı

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Nejat İşler mekan çıkışı görüntülendi. Mekan önünde bekleyen bir muhabir oyuncuya, “Sevilen bir oyuncusunuz, biraz projelerden bahsedelim mi?” dedi.

İşler muhabire küfür ederek, “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. Beni bir bıraksanıza a...ına koyayım ya. Küfür mü istiyorsun al küfür” dedi.

Nejat İşler'in o anları kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken ortaya yeni görüntüler çıktı.

Yaşanan gerilim alevlenince muhabir sinirlerine hakim olamadı. Muhabir mikrofonu kenara bırakarak Nejat İşler’e kafa attı.

Sosyal medya o görüntüleri konuştu. Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülere dair yapılan yorumlarda Nejat İşler'e destek de vardı.

Bir kısım muhabiri suçlayarak "Adam alkollü ısrarla ağzına mikrofon sokuyorsun", "Adamı tahrik edersen küfür yersin", "Yani Nejat'ı hem tahrik edip hem de kafa atmış inanılmaz" dedi.