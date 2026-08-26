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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz oğullarını paylaştı! "Kocaman olmuşlar"

‘Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz çocuklarıyla birlikte Ahlat’a gitti. Ünlü oyuncunun çocuklarının son haline yorum yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz oğullarını paylaştı! "Kocaman olmuşlar"

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman gündeme geliyor.

İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI

Necati Şaşmaz, 2019 şubatında Nagehan Kaşıkçı'ya boşanma davası açarak boşanmıştı. O dönem oyuncunun oğluyla birlikte yer aldığı zikir videoları gündeme gelmişti. Eski eş Şaşmaz'ın oğullarının Kadiri tarikatının 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatmıştı. Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" demişti.

Kurtlar Vadisi nin Polat ı Necati Şaşmaz oğullarını paylaştı! "Kocaman olmuşlar" 1

Yaşanan bu olaylardan sonra çocuklarını gözlerden uzak tutan Necati Şaşmaz uzun zaman sonra bir paylaşım yaptı. Oyuncu çocuklarıyla yaptığı Ahlat gezisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Kurtlar Vadisi nin Polat ı Necati Şaşmaz oğullarını paylaştı! "Kocaman olmuşlar" 2

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Necati Şaşmaz’ın çocuklarıyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Kimi oyuncuya ekranı dönmesini yazarken kimi ise "Çocuklar kocaman olmuş" yorumlarında bulundu.

Kurtlar Vadisi nin Polat ı Necati Şaşmaz oğullarını paylaştı! "Kocaman olmuşlar" 3

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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
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