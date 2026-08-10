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Muhtemel Aşk 9. bölüm fragmanı: "Çok ateşli sahneler"

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolde olduğu Muhtemel Aşk'tan fragman geldi. 9. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmanı seyirciyi heyecanlandırdı.

Muhtemel Aşk 9. bölüm fragmanı: "Çok ateşli sahneler"

Show TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan Muhtemel Aşk yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya bırakıyor.

Geçirdiği kazanın ardından hafızasında sorun yaşayan Defne, Kadir’i kocası sanınca tüm dengeler bir anda değişiyor. Defne’nin kendisini hatırlamamasıyla yıkılan Tolga, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken; Kadir ise Defne’yi yalnız bırakmayarak onunla yakından ilgilenmeye başlıyor.

Muhtemel Aşk 9. bölüm fragmanı: "Çok ateşli sahneler" 1

Ancak Defne ve Kadir arasındaki mesafe giderek kapanırken, ikili arasında yeniden filizlenen duygular Kadir’i büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor.

Muhtemel Aşk 9. bölüm fragmanı: "Çok ateşli sahneler" 2

Tanıtımın finalinde yaşanan romantik yakınlaşma, “Kadir, Defne’nin hafızası geri geldiğinde ne yapacak?” sorusunu beraberinde getiriyor.

Muhtemel Aşk 9. bölüm fragmanı: "Çok ateşli sahneler" 3

Fragmanın ardından seyirci sosyal medyada pek çok yorum yaptı. X'te "Fragman çok ateşli", "Biz bu sahnelerden nasıl sağ çıkacağız", "Ortalık yanıyor", "Fragmandan çıkamıyorum" yorumları dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtemel Aşk
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