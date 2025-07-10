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Müjde Uzman CİMER'e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı: "Kendi özel alanımda..."

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat vererek adından söz ettiren Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi. Kapısına zabıtaların geldiğini söyleyen Uzman'ı bakın neden şikayet etmişler...

Müjde Uzman CİMER'e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı: "Kendi özel alanımda..."
Kubra Akalın

Müjde Uzman, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Alev" karakteriyle adından söz ettiren Uzman Cimer'e şikayet edildi.

Oyuncu Müjde Uzman, bahçesinde sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildiğini söyleyerek şunları yazdı:

Müjde Uzman CİMER e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı: "Kendi özel alanımda..." 1

"KAPIMA ZABITA VE VETERİNER İŞLERİ GELDİ

"Hayatımda ilk defa CİMER'e şikayet edildim. Sebep: Kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti k.çını kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük" dedi.

Uzman devamında ise sitem ederek şunları söyledi:

Müjde Uzman CİMER e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı: "Kendi özel alanımda..." 2

"Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vs, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa?

Müjde Uzman CİMER e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı: "Kendi özel alanımda..." 3

"GELEN EKİP KİBARDI"

Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum. Tahmin ettiğim şikayet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı, yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor olabilir. Ki kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez, ortalık yere yapmaz.

Müjde Uzman CİMER e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı: "Kendi özel alanımda..." 4

"Bizzat konuşmadan, insan gibi çözüm aramadan çocuk gibi şikayet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmayan, şımarıkça hareketler" diyen oyuncu "Yeşillik bir yerde yaşama lüksün varsa, doğayla ve diğer canlılarla da bu alanı paylaştığını bilerek ve sorumluluğu alarak, gerekirse biraz sıkıntıya girerek yaşamak zorunda olduğunu da bileceksin" ifadelerini kullandı.

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