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Müjdemi İsterim filmi konusu, oyuncuları... Müjdemi İsterim nerede çekildi?

'Müjdemi İsterim' filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte, 'Müjdemi İsterim' hakkında tüm detaylar...

Müjdemi İsterim filmi konusu, oyuncuları... Müjdemi İsterim nerede çekildi?

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği, Olcay Onur Kaya ve Yardımcı'nın senaryosunu yazdığı 'Müjdemi İsterim' filmi, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Film hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU NE?

Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder.

Müjdemi İsterim filmi konusu, oyuncuları... Müjdemi İsterim nerede çekildi? 1

Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

Müjdemi İsterim filmi konusu, oyuncuları... Müjdemi İsterim nerede çekildi? 2

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müjdemi İsterim İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi. Filmin farklı mekanları için başka semtler de tercih edildi.

Müjdemi İsterim filmi konusu, oyuncuları... Müjdemi İsterim nerede çekildi? 3

MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI

Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek.

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Ahmet Kural
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