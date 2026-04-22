'Murat Abi olacağım' olacağım demişti! Murat Övüç hakkında karar çıktı

Sosyal medyada başörtüsüyle paylaştığı video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanan fenomen Murat Övüç hakkında yürütülen hukuki süreçte karar açıklandı.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Mahkemedeki savunmasında videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne süren Övüç, eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia ederek yanlış anlaşıldığı için özür dilemişti.

102 gün boyunca Tekirdağ’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu kalan Murat Övüç, birkaç hafta önce tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra ilk paylaşımını oğlu Burak Can ve düğünde kilolarca altın taktığı geliniyle yapan Murat Övüç, duygularını "Bin şükür evlatlarıma kavuştum” diyerek ifade etmişti.

"MURAT ABİ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

Tahliyesi sonrası yayınladığı videoda “Tam 3 ay 10 gündür sizlerden uzaktayım. Rehabilite oldum" diyen Övüç ardından değişeceğine ve “Murat abi” olarak anılacağına dair vurgu yaptı. Özellikle gençlerin kendisini izlediğini belirten Övüç, onlara örnek teşkil etmek için dikkatli olacağını belirtmişti.

11 AY HAPİS CEZASI ALDI

Murat Övüç'ün davasında bugün karar çıktı. Ünlü isme "halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 11 ay hapis cezası verildi.

AÇIKLAMA YAYINLADI

Murat Övüç, mahkeme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fenomen isim, “Mahkeme bitti, denetimli serbestliğimi kaldırdılar, yurtdışı yasağımı kaldırdılar, 11 ay ceza verdiler. Halkı kin ve nefret suçundan değil de dini vecibelerle alay etmekten ceza aldım 11 ay. Zaten 3 ay 11 gün yattım. Dosya istinafa gidecek orada da bozulacak. Özgürlüğüme kavuştum. Allah bir daha bana böyle kötü şeyler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

