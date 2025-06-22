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Murat Boz yıllar sonra açıkladı! "Çalışmak zorunda olduğum için üniversiteyi bıraktım"

Murat Boz, Poster programında hayatının en büyük kırılma noktasını Narmin Balayeva'ya anlattı. Maddi zorluklar nedeniyle burslu kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını ilk kez açıkladı.

Murat Boz yıllar sonra açıkladı! "Çalışmak zorunda olduğum için üniversiteyi bıraktım"
Çiğdem Sevinç

Sevilen müzisyen Murat Boz, uzun bir aradan sonra ilk kez bir televizyon programında izleyici karşısına çıktı. Poster programında Narmin Balayeva’nın konuğu olan Boz, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Programda daha önce hiçbir yerde paylaşmadığı bir sırrını söyleyen Boz, sevenlerini şaşırtan açıklamayı İlk kez Poster'e dedi.

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HAYATININ KIRILMA NOKTASINI AÇIKLADI

Narmin Balayeva’nın “Kariyerinizdeki kırılma noktası neydi?” sorusuna, cevap veren Boz, “Burada söylenir mi söylenmez mi bilmiyorum çünkü ben iki üniversite okudum. İlk üniversitemi bırakmak zorunda kaldım. O okulu derece ile kazanmıştım ve burslu okuyordum. Ama maddi durumum iyi değildi ve para da kazanmam gerekiyordu. Öyle bir an geldi ki, devam zorunluluğu vardı. Ya çalışmaya devam edecektim ya da okula devam edecektim. Ben çalışmaya devam etme kararı aldım ve okulu dondurdum. Çünkü devam edemeyecektim. Bu iş aşkından dolayı bursumu yaktım ve bu hayatımda bir kırılma anı oldu.” diyerek cevap verdi.

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