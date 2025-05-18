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Murat Cemcir'den eski dostu Ahmet Kural hakkında bomba sözler: "Bir günlüğüne kadın olursam..."

Oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural arasında küslük zaman zaman gündeme geliyor. Cemcir eski dostuyla ilgili sorulan soruya verdiği "Bir günlüğüne kadın olursam..." yanıtı dikkat çekti.

Murat Cemcir'den eski dostu Ahmet Kural hakkında bomba sözler: "Bir günlüğüne kadın olursam..."
Kubra Akalın

Murat Cemcir ile Ahmet Kural, ilk kez 2011 yapımı 'Çalgı Çengi'de başrol olarak kamera karşısına geçmiş; 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizileri ile 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' filmlerinde de partner olmuştu.

Ancak bir süre sonra yakın dost olan Murat Cemcir ile Ahmet Kural küstü. Öyle ki Cemcir dostunun düğününe bile gitmedi.

O dönem iddialara göre Murat Cemcir, yakın arkadaşından dost kazığı yediği için arkadaşlığını sonlandırdığını da yakın çevresine dile getiriyordu.

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Son olarak Murat Cemcir bir davette görüntülendi. Murat Cemcir eski partneri Ahmet Kural ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını yinelediği röportajında yeniden bir araya gelmeleri için bir projenin yeterli olup olmayacağını soran Magazinburada muhabirine “Bir günlüğüne kadın olursam o zaman belki” yanıtını vererek şaşırttı.

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"AHMET GELMEDİ" DEMİŞTİ

Murat Cemcir daha önce de Ahmet Kural hakkında "Ben kimseyle küsmem. Ben
dururum, insanlar bana küser, sonra da geri gelirler, Ahmet gelmedi ama. Ahmet çok sevdiğim eski bir arkadaşım, bundan sonra da öyle kalacak." demişti.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Murat Cemcir
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