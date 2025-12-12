MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Cemcir hastane odasından ilk paylaşımı yaptı: “Merhaba ikinci hayat”

İç kanama nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Normal odaya alınan Cemcir, hastane odasından son durumunu paylaştı.

Murat Cemcir hastane odasından ilk paylaşımı yaptı: “Merhaba ikinci hayat”

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl?

YOĞUN BAKIMDA KALDI

İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alındı. Tedavisi günlerce yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alındı.

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Taburcu olacağını belirten ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, “Merhaba ikinci hayat” diyerek iyileşmesi için yanında olan ve kendisine dua eden herkese şükranlarını sundu.

Murat Cemcir hastane odasından ilk paylaşımı yaptı: “Merhaba ikinci hayat” 1

MURAT CEMCİR SAĞLIK DURUMU

“Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” diyen Cemcir, “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş" dedi.

Murat Cemcir hastane odasından ilk paylaşımı yaptı: “Merhaba ikinci hayat” 2

“Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu” diyen Cemcir, refakatçilerine teşekkür ederek “Evde istirahat evresine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
42 yıllık dostu canlı yayında açık açık anlattı! 'Ölmeden 3 gün önce...'42 yıllık dostu canlı yayında açık açık anlattı! 'Ölmeden 3 gün önce...'
Yıllardır sunduğu programdan sessiz sedasız çıkarıldı! Yerine bakın kim getirildiYıllardır sunduğu programdan sessiz sedasız çıkarıldı! Yerine bakın kim getirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.