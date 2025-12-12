Murat Cemcir hastane odasından ilk paylaşımı yaptı: “Merhaba ikinci hayat”

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl?

YOĞUN BAKIMDA KALDI

İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alındı. Tedavisi günlerce yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alındı.

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Taburcu olacağını belirten ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, “Merhaba ikinci hayat” diyerek iyileşmesi için yanında olan ve kendisine dua eden herkese şükranlarını sundu.

MURAT CEMCİR SAĞLIK DURUMU

“Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” diyen Cemcir, “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş" dedi.

“Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu” diyen Cemcir, refakatçilerine teşekkür ederek “Evde istirahat evresine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.