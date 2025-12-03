Murat Cemcir'in sağlık durumu: Günlerce yoğun bakımda kaldı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, son günlerde yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla hayranlarını endişendirdi. Evinde rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılan ve iç kanama teşhisiyle yoğun bakıma alınan başarılı oyuncunun son durumu, sevenleri ve magazin gündemi tarafından yakından takip ediliyor. Peki Murat Cemcir'e ne oldu, hastalığı neydi ve tedavisi nasıl ilerliyor?

MURAT CEMCİR'İN HASTALIĞI

Hastane kaynaklarından ve oyuncunun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, iç kanamaya neden olan durumun divertikül kanaması olduğu anlaşıldı. Tedavilere olumlu yanıt veren ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Cemcir'in genel sağlık durumunu Ece Erken açıkladı.

"EVİNDE DÜŞÜP BAYILIYOR"

Gel Konuşalım yayınında Ece Erken "Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Şükürler olsun durumu iyi" dedi.

Erken oyuncunun sağlık durumunu açıklarken "Bir haftadır hastanede yeni haberimiz oluyor. Çok şükür durumu iyiymiş, normal odaya alınmış" dedi.