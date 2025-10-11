MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Ceylan aşka geldi! Sude Zülal Güler'i öpmeye doyamadı

Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınan ve sonrasında yarışmada sunuculuk yapmaya başlayan Murat Ceylan, son dönemde özel hayatıyla gündemde. Oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan Ceylan, sevgilisini öpmeye doyamadı. İkilinin romantik karesi kısa sürede gündem oldu.

Murat Ceylan aşka geldi! Sude Zülal Güler'i öpmeye doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Ceylan'ın; Tozluyaka, Gönül Dağı ve Zembilli gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Murat Ceylan aşka geldi! Sude Zülal Güler i öpmeye doyamadı 1

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de el ele görüntülenen ünlü çift bu defa aşka geldi. Ceylan, sevgilisini öperken verdiği pozu yayınlayarak kalp emojisi ekledi.

Murat Ceylan aşka geldi! Sude Zülal Güler i öpmeye doyamadı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi' Son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi'
'Kürtaj iddiası' gündem olmuştu! Son noktayı koydu'Kürtaj iddiası' gündem olmuştu! Son noktayı koydu

Anahtar Kelimeler:
Murat Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.