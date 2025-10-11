Murat Ceylan aşka geldi! Sude Zülal Güler'i öpmeye doyamadı

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Ceylan'ın; Tozluyaka, Gönül Dağı ve Zembilli gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de el ele görüntülenen ünlü çift bu defa aşka geldi. Ceylan, sevgilisini öperken verdiği pozu yayınlayarak kalp emojisi ekledi.