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Murat Övüç lüks yazlığından paylaştı! Belediyeye isyan edip "Özelimizi görecekler" dedi

Sosyal medyada zaman zaman skandal açıklamalarıyla dikkat çeken Murat Övüç lüks yaşantısına dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Karasu'daki havuzlu villasından paylaşım yapan Övüç belediyeye isyan etti.

Murat Övüç lüks yazlığından paylaştı! Belediyeye isyan edip "Özelimizi görecekler" dedi
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen fenomen Murat Övüç zaman zaman lüks yaşantısından da söz ediyor.

"Ölene kadar yetecek param var, Allah herkese nasip eylesin" diyen Övüç "Parayı çok seviyorum evde özel bir kasam var, bazen canımı sızlatan dostlarımı reddediyorum hemen kasayı açıyorum dolarlarımı eurolarımı öpüyorum iyi ki varsınız diyorum para çok önemli ve güç" demişti.

Murat Övüç lüks yazlığından paylaştı! Belediyeye isyan edip "Özelimizi görecekler" dedi 1

Oğlunun düğününde taktığı altınlarla da gündeme gelen Murat Övüç sıcaklar bastırınca soluğu Karasu'daki lüks yazlığında aldı. Ancak fenomen lüks yazlığının çevresindeki inşaatlardan rahatsız oldu.

Murat Övüç lüks yazlığından paylaştı! Belediyeye isyan edip "Özelimizi görecekler" dedi 2

"NEREDE BU BELEDİYE BAŞKANI?"

Övüç lüks villasının havuzundan paylaşım yaparak "Ben burayı aldığımda o kadar güzeldi ki baksana karşımız inşaat oldu, burası inşaat oldu. G.t g.teyiz her şeyle... Herkese ruhsat veriyor bu belediye... Bak yukarıdan bizi gözlüyor niye bu kadar yüksek ruhsat verdin? Yukarıdan herkes özelimizi görecekler, nerede bu belediye başkanı? Kaç katlı burası?" dedi ve isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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