Murat Ünalmış Eski Masal dizisinde başrol oldu!

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış yeni sezon için anlaşma yaptı.

Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturmayı planlandığı yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği CNP Film imzalı Eski Masal'ın başrol oyuncusu Murat Ünalmış oldu.

Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği dizi Kapadokya’da çekilecek.

KADIN BAŞROL İÇİN O İSİM DÜŞÜNÜLDÜ

Murat Ünalmış, dizide Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza’ya hayat verecek. Temmuz ayında sete çıkması planlanan dizi Mirza ve büyük aşkı Leyla’nın hikâyesini ekrana taşıyacak. Leyla rolü için Özge Özacar’la görüşülüyor.