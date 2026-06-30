MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mustafa Başalan hayatını kaybetti: Evde kalp krizi geçirdi...

“Diriliş: Ertuğrul”, “Çukur” ve “Gassal” gibi dikkat çeken yapımlarda yer alan oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti.

Mustafa Başalan hayatını kaybetti: Evde kalp krizi geçirdi...

Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti. Acı haberi, Oyuncular Sendikası duyurdu.

Yapılan açıklamada "Değerli meslektaşımız Mustafa Başalan’ı kaybettik, çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.

MUSTAFA BAŞALAN ÖLÜM SEBEBİ

İddiaya göre oyuncu, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Başalan hayatını kaybetti: Evde kalp krizi geçirdi... 1

Diriliş Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün dizilerdeki rolleriyle tanınan 52 yaşındaki Başalan; Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü gibi yapımlarla da izleyici karşısına çıkmıştı...

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ildır'dan paylaştı! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergilediIldır'dan paylaştı! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi
Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası...Can Yaman durmuyor: Şimdi de Demet Özdemir iddiası...

Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.