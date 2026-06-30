Mustafa Başalan hayatını kaybetti: Evde kalp krizi geçirdi...

Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti. Acı haberi, Oyuncular Sendikası duyurdu.

Yapılan açıklamada "Değerli meslektaşımız Mustafa Başalan’ı kaybettik, çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.

MUSTAFA BAŞALAN ÖLÜM SEBEBİ

İddiaya göre oyuncu, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Diriliş Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün dizilerdeki rolleriyle tanınan 52 yaşındaki Başalan; Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü gibi yapımlarla da izleyici karşısına çıkmıştı...