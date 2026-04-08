Mustafa Mert Koç 109 kilodan 92 kiloya düştü! Kilolu halini görenler şaştı kaldı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç şimdi de yıllar önceki haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Düzenli olarak spor yapan Mustafa Mert Koç, yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne serdi.

Son olarak spor salonunda ayna karşısında poz veren ünlü isim, daha önce 109 kilo olduğunu açıkladı. Şu an 92 kilo olduğunu söyleyen Mustafa Mert Koç, 14 yıl önceki halini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"HIZLI ESTİĞİM ZAMANLAR"

Koç, fotoğrafına "Alın o zaman, size motive olsun. Hızlı estiğim zamanlar... Sene 2012, kilo:109" ifadelerini not düştü.

Mustafa Mert Koç'un kilolu halini görenler şaştı kaldı. Ünlü isme; 'bambaşka biri', 'tanıyamadım', 'ne dönüşmüş be', 'çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.