Şarkıcı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis cezası

Yaşar İpek hakkında açılan dava, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikâyeti üzerine İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, İpek’e “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza, suçun sosyal medya üzerinden işlendiği gerekçesiyle artırılarak 3 yıla çıkarıldı.

"VİCDANIMIN SESİNİ DİNLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gazze’de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı paylaşım sonrası yargılandığını belirten İpek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vicdani olarak sessiz kalmadığını ve bir sanatçı olarak düşüncelerini ifade ettiğini söyledi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İpek açıklamasında, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına vicdani olarak sessiz kalmadım ve bir sanatçı olarak tepkimi dile getirdim. Ancak yaptığım bir paylaşım suç sayılarak ağır bir cezaya çarptırıldım” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise “Ben yine de mazlumun yanında olmaya, vicdanımın sesini dinlemeye devam edeceğim” dedi.