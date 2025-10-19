Mustafa Sandal’a İngiltere'den ömürlük vize! "Türk sanatçı olarak onur duydum!"

Şarkıları dillere pelesenk olan Mustafa Sandal’a İngiltere’den ömürlük vize geldi. İngiltere Kültür Bakanlığı’na bağlı Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk sanatçıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne alarak Sandal’a ömür boyu geçerli olan ‘Global Sanatçı Vizesi’ verdi.

Konsey’in söz konusu belgeyi İngiltere İçişleri Bakanlığı’na göndermesiyle, ünlü popçu için oturum belgesi de düzenlendi. İngiltere Kültür Bakanlığı’nın yazdığı resmi yazıda; Sandal’ın dünya çapındaki ödülleri, konserleri ve 8 dile çevrilen bestelerinin 24 ülkede liste başı olduğundan da söz edildi.

Mustafa Sandal ise açıklama yaparak duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti:

"İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum! Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüm. Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici!"