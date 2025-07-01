Mustafa Sandal Cem Küçük'ün sözlerinden sonra harekete geçti! Almanya’da domatesin kilosu ne kadar?

Türkiye gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Mustafa Sandal yine adından söz ettirdi.
Cem Küçük'ün, geçtiğimiz günlerde Ekol TV’de katıldığı programda “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” açıklamasında bulunması sonrası Mustafa Sandan harekete geçti.
Mustafa Sandal, konser için gittiği Almanya’da kilosu 20 euro olan domatesin peşine düştü.
Mustafa Sandal sabah saatlerinde Münih sokaklarında video çekerek domatesin fiyatını araştırdı.
Marketleri gezen Mustafa Sandal “Domatesin kilosu 1 euro. En pahalı organik domates ise 5,99 euro! 20 euroya rastlamadım” dedi.
Sosyal medyada Mustafa Sandal'a binlerce yorum ve mesaj geldi.
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