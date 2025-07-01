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Mustafa Sandal Cem Küçük'ün sözlerinden sonra harekete geçti! Almanya’da domatesin kilosu ne kadar?

Son dönemde gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Mustafa Sandal, Cem Küçük'ün açıklamalarından sonra Almanya'da domatesin kilosunun ne kadar olduğunun peşine düştü. İşte gündem olan o paylaşım....

Mustafa Sandal Cem Küçük'ün sözlerinden sonra harekete geçti! Almanya’da domatesin kilosu ne kadar?
Kubra Akalın

Türkiye gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Mustafa Sandal yine adından söz ettirdi.

Cem Küçük'ün, geçtiğimiz günlerde Ekol TV’de katıldığı programda “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” açıklamasında bulunması sonrası Mustafa Sandan harekete geçti.

Mustafa Sandal Cem Küçük ün sözlerinden sonra harekete geçti! Almanya’da domatesin kilosu ne kadar? 1

Mustafa Sandal, konser için gittiği Almanya’da kilosu 20 euro olan domatesin peşine düştü.

Mustafa Sandal Cem Küçük ün sözlerinden sonra harekete geçti! Almanya’da domatesin kilosu ne kadar? 2

Mustafa Sandal sabah saatlerinde Münih sokaklarında video çekerek domatesin fiyatını araştırdı.

Mustafa Sandal Cem Küçük ün sözlerinden sonra harekete geçti! Almanya’da domatesin kilosu ne kadar? 3

Marketleri gezen Mustafa Sandal “Domatesin kilosu 1 euro. En pahalı organik domates ise 5,99 euro! 20 euroya rastlamadım” dedi.

Sosyal medyada Mustafa Sandal'a binlerce yorum ve mesaj geldi.

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cem küçük Mustafa Sandal
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