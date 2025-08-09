Mustafa Sandal'dan üzen haber! Doktoru izin vermedi, raporu yayınlayıp konserini iptal etti

Şarkıları ve danslarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Mustafa Sandal, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde saç koparma hastalığı olduğundan bahseden şarkıcı bu sefer de doktorunun kendisine ses istirahati verdiğini söyledi.

DOKTORU İZİN VERMEDİ

Bursa'da konser vermeye hazırlanan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahnesini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Doktor raporunu yayınlayan şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına '1 hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım."

SAÇ KOPARMA HASTALIĞI VAR

Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olmuştu. Sandal, programda çok bilinmeyen bir hastalığından bahsederek şunları söylemişti:

"Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim."