Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç arasında nafaka krizi! Eski eşler davalık oldu

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkili arasında yapılan protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi.

Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahoviç'e verilirken 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için harcanacaktı. Sandal, eski eşine Sırbistan'dan konut satın alacak ve nafaka ödeyecekti. Ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için Mustafa Sandal araç da kiralayacaktı.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Jahoviç sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

Emina Jahovic 2022 yılında da eski eşi Mustafa Sandal’ı icraya vermişti. Sandal, Jahovic’e toplamda 1,8 milyon ödediğini kanıtlayınca dava iptal edilmişti.