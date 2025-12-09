MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç arasında nafaka krizi! Eski eşler davalık oldu

Şarkıcı Emina Jahoviç, boşanma protokolündeki yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle eski eşi Mustafa Sandal’a dava açtı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç arasında nafaka krizi! Eski eşler davalık oldu
Öznur Yaslı İkier

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkili arasında yapılan protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi.

Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahoviç'e verilirken 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için harcanacaktı. Sandal, eski eşine Sırbistan'dan konut satın alacak ve nafaka ödeyecekti. Ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için Mustafa Sandal araç da kiralayacaktı.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç arasında nafaka krizi! Eski eşler davalık oldu 1

Jahoviç sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

Emina Jahovic 2022 yılında da eski eşi Mustafa Sandal’ı icraya vermişti. Sandal, Jahovic’e toplamda 1,8 milyon ödediğini kanıtlayınca dava iptal edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tam 30 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladıTam 30 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı
Aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktıAşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.