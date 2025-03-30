Mustafa Sandal'ın Seda Bakan'a verdiği 'devlet büyükleri' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması protestolara sebep oldu. Günlerdir devam eden protestolarda genç öğrenciler gözaltına alındı. Sosyal medyada ise ünlü isimlerin sessiz kalmasına tepkiler büyürken Seda Bakan sessizliğini bozdu.

Seda Bakan, 'Devlet büyüklerimiz lütfen büyüklüklerini göstersin ve öğrenciler serbest kalsın... Bu bayram kimsenin annesi, babası üzülmesin. Lütfen bekliyoruz' diyerek ricacı olunca sosyal medyanın diline düştü.

Çok konuşulan bu paylaşıma ise Mustafa Sandal sessiz kalmadı. Mustafa Sandal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Devletin büyüğü yoktur Seda. Büyük olan sadece millettir. Onlar devlet kademesinde millete hizmet adına seçilmiş ya da atanmış görevlilerdir. Sevgilerle"

Mustafa Sandal'ın bu yanıtı sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Sandal'a dair "İşte sanatçı", "En iyi şarkıcı artık", "En iyi dans eden isim", "Yürü be Musti" yorumları yapıldı.