Mustafa Üstündağ, Kuruluş Orhan kadrosunda! İşte rolü

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan, sezona bomba bir geri dönüş yaptı. Ünlü oyuncuların başrolde olduğu dizi reytinglerde istediği etkiyi alamıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu diziye yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

Bülent İşbilen’in yönettiği Bozdağ Film imzalı diziye çok iddialı bir oyuncu daha giriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ “Kuruluş Orhan”ın kadrosuna katıldı.

DEMİRHAN HAN GELİYOR

Mustafa Üstündağ “Kuruluş Orhan”da Demirhan Han rolüne hayat verecek ve Orhan beyin en zorlu rakibi olarak seyirci karşısına çıktı. Üstündağ’ın hafta sonu sete çıktı.