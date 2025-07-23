Müstehcen danstan sonra sahnede yatak odası itirafı! Jennifer Lopez şaşırttı

Jennifer Lopez son konserinde yaptığı seks itirafıyla seyircileri şoke etti.

55 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, son dönemde sahnede giderek daha cesur performanslar sergilerken, İtalya’daki Lucca Yaz Festivali kapsamındaki Pazartesi gecesi konserinde yatak odasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

The US Sun'ın haberine göre Lopez, sahnede "Size dürüst olmalıyım, bazen geceleri ruh halim değişiyor. Sizde nasıl bilmiyorum ama bende oluyor — ve bazen sert olmasını seviyorum." dedi.

Türkiye'ye gelecek olan şarkıcı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bazı günler kendimi biraz romantik hissediyorum. Mumları yakarsın, yumuşak bir müzik açarsın. O günlerde her şeyin yavaş olmasını seviyorum. Ama başka günler de var... Belki hayatımda yeni bir dönem olduğu için, belki de yaz geldiği ve dışarısı çok sıcak olduğu için, kendimi biraz daha yaramaz hissediyorum.”

Ancak Lopez sahnede en özel detaylarını paylaştığı aynı gün, yorumcu Megyn Kelly tarafından sert bir dille eleştirildi. Kelly, Lopez’i son haftalardaki aşırı cüretkâr konserleri nedeniyle adeta "yetişkin film yıldızına dönmekle" suçladı.