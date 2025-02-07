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Müstehcen sahneleri gündem olmuştu! Esas Oğlan'ın IMBD puanı şaşırttı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
07.02.2025 16:24
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Esas oğlan ilk çıktığı günden beri müstehcen sahnelerinden dolayı oldukça eleştiri aldı ve çok konuşuldu. Hadise de oyunculuk kariyerine ilk adımı bu dizide atmıştı. Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Kubilay Aka gibi oyuncuların da yer aldığı ‘Esas Oğlan’ dizisi IMBD puanı açıklandı. Ancak dizi, başarıyı yakalayamadı.

Müstehcen sahneleri gündem olmuştu! Esas Oğlan'ın IMBD puanı şaşırttı!

Birçok sahnesi müstehcen bulunmuş ve bu yüzden bazı sahnelerine yasak gelmişti.

Hadise’nin müstehcen sahneleri dışında ‘kuru fasulyeden browni’ sahnesi de çok konuşulmuştu.

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EN KÖTÜ DİZİ

IMDB’de 2.1 gibi düşük bir puanla dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi oldu.

İkinci kez çekilen "Sihirli Annem" dizisinin ardından gelen bu kötü sonuç, Hadise'nin oyunculuk kariyerine olan eleştirileri de arttırdı.

“PRENS'TE OYNARIM”

Yılbaşı gecesinde, Hadise'nin Giray Altınok'a yönelik söylediği "Eğer beni seçersen Prens'te küçük bir sahnede oynarım" sözleri de bu IMBD puanından sonra akıllara geldi.

HADİSE OYUNCULUĞA DEVAM EDECEK Mİ?

Ancak "Esas Oğlan"ın aldığı düşük puan ve yoğun eleştiriler, Hadise'nin oyunculuk kariyerine dair soru işaretlerini gündeme getirdi.

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Hadise'nin bu durumu nasıl değerlendireceği ve gelecekteki projeleriyle neler yapacağı ise merak konusu.

Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan Şükrü Özyıldız Serhat Teoman
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