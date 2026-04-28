Nadia Almada Türkiye’deki operasyon sonrası görüntülendi

Big Brother UK yarışmasıyla ün kazanan Nadia Almada, İstanbul’daki özel bir klinikte yüz germe ameliyatı geçirdikten sonra hastane çıkışında objektiflere yansıdı.

Ameliyat sonrası bandajlı ve morluklarla dolu yüzüyle dikkat çeken Almada’nın son hali, “tanınmaz halde” yorumlarına neden oldu. Yüzünün büyük bölümü destek bandıyla sarılı olan ünlü ismin burnu, dudakları ve alnındaki pansumanlar operasyonun zorlu sürecini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl mide küçültme ameliyatıyla ciddi kilo kaybı yaşayan Almada, sağlık sürecinde verdiği mücadeleyle de sık sık gündeme gelmişti. Hastane çıkışında yardımcıları eşliğinde yürüyen ve lüks bir araca binerken görüntülenen ünlü isim, rahat kıyafet tercih etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Öte yandan 2004 yılında Big Brother UK'nin beşinci sezonunu kazanarak ve programa katılan ilk transseksüel yarışmacı olarak üne kavuşan Almada, daha önce yaptığı açıklamalarda kimlik tartışmalarına da değinmişti. Ünlü isim, kimliğinin sorgulanmasının kendisi için “korkutucu ve insanlık dışı” bir durum olduğunu ifade etmişti.