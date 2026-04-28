Nadia Almada Türkiye’deki operasyon sonrası görüntülendi

Nadia Almada, Türkiye’de geçirdiği estetik operasyon sonrası son haliyle gündeme oturdu.

Big Brother UK yarışmasıyla ün kazanan Nadia Almada, İstanbul’daki özel bir klinikte yüz germe ameliyatı geçirdikten sonra hastane çıkışında objektiflere yansıdı.

Ameliyat sonrası bandajlı ve morluklarla dolu yüzüyle dikkat çeken Almada’nın son hali, “tanınmaz halde” yorumlarına neden oldu. Yüzünün büyük bölümü destek bandıyla sarılı olan ünlü ismin burnu, dudakları ve alnındaki pansumanlar operasyonun zorlu sürecini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl mide küçültme ameliyatıyla ciddi kilo kaybı yaşayan Almada, sağlık sürecinde verdiği mücadeleyle de sık sık gündeme gelmişti. Hastane çıkışında yardımcıları eşliğinde yürüyen ve lüks bir araca binerken görüntülenen ünlü isim, rahat kıyafet tercih etti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Öte yandan 2004 yılında Big Brother UK'nin beşinci sezonunu kazanarak ve programa katılan ilk transseksüel yarışmacı olarak üne kavuşan Almada, daha önce yaptığı açıklamalarda kimlik tartışmalarına da değinmişti. Ünlü isim, kimliğinin sorgulanmasının kendisi için “korkutucu ve insanlık dışı” bir durum olduğunu ifade etmişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
