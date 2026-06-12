Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine sosyal medyanın dilinde! 'Evlilikte maddi denge budur'

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pınar Altuğ'un 'Harika 2 gün' notunu düştüğü kareler sosyal medyada 'Evlilikte maddi denge budur' yorumlarını beraberinde getirerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Pınar Altuğ'un paylaştığı karelerde sosyal medya kullanıcıları ikilinin ayakkabılarına dikkat çekti. Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabılar giymesi, Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HERKES ONLARI KONUŞTU

Yağmur Atacan için sosyal medyada; 'İdeal karı koca harcama tutarları bu dengede olmalı', 'Evlendiğimde eşim tabii ki benden daha pahalı giyecek', 'Evin bütçesini kimin yönettiği belli oldu', 'Karısından daha pahalı lüks giyinen erkek mi olur?', 'Evlilikte maddi denge budur. Önce kadın ve çocuklar gelir' gibi yorumlar yapıldı.

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, çiftin stil farkını esprili ve eleştirel yorumlarla değerlendirdi. Bazı yorumlarda ekonomik denge ve evlilikte harcama alışkanlıkları öne çıkarılırken, bazı kullanıcılar ise bunun tamamen kişisel tercih olduğunu savundu.

Ancak tartışmayı büyüten detay, Atacan’ın kolundaki saat oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar saatin yüksek değerine dikkat çekerek, gündeme gelen “ucuz ayakkabı” yorumlarının yüzeysel kaldığını ifade etti.