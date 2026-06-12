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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine sosyal medyanın dilinde! 'Evlilikte maddi denge budur'

Aralarındaki yaş farkı ile sürekli sosyal medyanın gündeminde olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti bu defa 'evlilikte maddi denge' yorumlarıyla gündeme geldi. Pınar Altuğ'un peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine sosyal medyanın dilinde! 'Evlilikte maddi denge budur'
Öznur Yaslı İkier

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pınar Altuğ'un 'Harika 2 gün' notunu düştüğü kareler sosyal medyada 'Evlilikte maddi denge budur' yorumlarını beraberinde getirerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine sosyal medyanın dilinde! Evlilikte maddi denge budur 1

Pınar Altuğ'un paylaştığı karelerde sosyal medya kullanıcıları ikilinin ayakkabılarına dikkat çekti. Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabılar giymesi, Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine sosyal medyanın dilinde! Evlilikte maddi denge budur 2

HERKES ONLARI KONUŞTU

Yağmur Atacan için sosyal medyada; 'İdeal karı koca harcama tutarları bu dengede olmalı', 'Evlendiğimde eşim tabii ki benden daha pahalı giyecek', 'Evin bütçesini kimin yönettiği belli oldu', 'Karısından daha pahalı lüks giyinen erkek mi olur?', 'Evlilikte maddi denge budur. Önce kadın ve çocuklar gelir' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine sosyal medyanın dilinde! Evlilikte maddi denge budur 3

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, çiftin stil farkını esprili ve eleştirel yorumlarla değerlendirdi. Bazı yorumlarda ekonomik denge ve evlilikte harcama alışkanlıkları öne çıkarılırken, bazı kullanıcılar ise bunun tamamen kişisel tercih olduğunu savundu.

Ancak tartışmayı büyüten detay, Atacan’ın kolundaki saat oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar saatin yüksek değerine dikkat çekerek, gündeme gelen “ucuz ayakkabı” yorumlarının yüzeysel kaldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Geçmişini bizim kuşak çok iyi bilir. Bunları sosyal bilinçli gibi muhabbete bağlayıp sayfasına taşıyan admin pazarlama derdinde
evlenmişler. mutlular. yıllardır ayrılacak dediniz. devam ettiler. ee o zaman bir susun
anne ogul gibiler maşallahhhh🧿🧿😊😊
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