Nagihan Karadere çok kızdı! Hakan Hatipoğlu'na ağır sözler: Patronunuzu arayın da...

Survivor 2025 kadrosunda yer almayan Nagihan Karadere yarışmada olmasa da yarışmayı yakından takip eden bir isim. “Bu sene Survivor yok. Nadasa çekildim. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Uzun süre dinlenmem gerekiyordu" diyen Nagihan Karadere son olarak kendisi hakkında yapılan yoruma sinirlendi.

Survivor yorumcuları yarışmada yaşananları yorumlarken Murat Özarı “Kraliçe Nagihan Karadere’dir. Almeda’nın Nagihan ile kıyaslanması bile Nagihan’ın büyüklüğünü gösterir. Nagihan yüzde yüzüyle gelse, hiçbir sakatlığı olmasa, Nagihan ve Almeda 10 oyun oynasa 9’unu Nagihan kazanır" dedi.

Hakan Hatipoğlu ise bunun üzerine "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi?" diyerek Damla ile güldü ve "Kendi çıkarmıştır" sözleriyle Nagihan ile dalga geçti.

OLAY SÖZLER: LAN PATATES...

Bu durum Nagihan'ı kızdırdı ve "İki kuduruk, kıskanç, fesat, yalaka tayfa beni mi anmışlar yine. Evet kraliçe lakabımı takan Acun Ilıcalı, patronunuzu arayın da ağlayın. patatessssss!!!" tepkisini vermesine sebep oldu.



Hızını alamayan Nagihan "Yarışmada haddin olmayan konuya maydanoz olup beni anneliğimden vurmaya çalışıp beni delirtip sonra da o pis suratına tükürmüştüm vallahi sana az bile yapmışım lan patates?" dedi.