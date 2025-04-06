Narin'in abisi Baran Güran'dan Gülben Ergen'e şoke eden ifadeler: Başkasının kucağına...

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 ağustosta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Abi Baran Güran da bu süreçte dikkat çeken isimler arasındaydı.

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran sosyal medya hesabından Narin konusunda sık sık paylaşım yapan Gülben Ergen'e şoke eden ifadelerle yüklendi.

ÇİRKİN İFADELERİ GÜLBEN ERGEN DE PAYLAŞTI

Baran Güran 'Kız kardeşim kucağımda resim çekmiştim. Gülben Ergen çocukları kucağına alanlardan tiksiniyorum diyordu ama başkasının kucağına oturmaktan tiksinmiyor çok yazık' ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma sessiz kalmayan Ergen paylaşımı yeniden paylaşarak "Eylül/2024'te sana yazdığıma bak… Bir de kendi üslubuna" diyerek tepki gösterdi.

Gülben Ergen daha sonra ise eski bir paylaşımını "Sanmıştım" notuyla yeniden yayınladı: