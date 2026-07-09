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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu neden boşanıyor? Evde kriz çıktı

Taşacak Bu Deniz’in Esme’si Deniz Baysal evliliğiyle gündemde. Barış Yurtçu ile boşanma kararı alan Deniz Baysal evi terk edip boşanma davası açtı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu neden boşanıyor? Evde kriz çıktı

Taşacak Bu Deniz dizisiyle ekranda olan Deniz Baysal özel hayatıyla bir süredir gündemde. Barış Yurtçu ile 7 yıldır birlikte olan Deniz Baysal hakkında boşanma iddiası konuşuluyor.

Deniz Baysal, 6 Eylül 2019’da hayatını birleştirdiği müzisyen Barış Yurtçu’dan boşanmaya karar verdi.

Hafta başı İstanbul Adliyesi’ne başvurarak fikir ayrılıkları ve ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açan Baysal, evi de terk etti.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu neden boşanıyor? Evde kriz çıktı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzmir’de ailesinin yanında olan Deniz Baysal’ın Barış Yurtçu’yla anlaşmalı olarak boşanmak istediği ancak Yurtçu’nun boşanmak istememesi nedeniyle davanın çekişmeli davaya döndüğü öğrenildi. Baysal gizlilik kararı da aldırdı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu neden boşanıyor? Evde kriz çıktı 2

PAYLAŞIMI GÜNDEMDEYDİ

Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, kafaları karıştırmıştı. Yurtçu, ilişkilerdeki güven ve hayal kırıklığı üzerine imalı bir video yayımlamıştı.

Söz konusu videoda, "Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok, sonuçta ilişkiler böyle; sen birinden hoşlanacaksın ama onun ilgisini çekmeyecek. Bu açıdan herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp böyle 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden bu hayattaki en önemli şey, hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım" ifadeleri yer almıştı.

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