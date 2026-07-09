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Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evliliği ve Mylan adında bir oğlu olan Melisa Aslı Pamuk doğum sonrası tüm kilolarından kurtuldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı. Ünlü ismin cesur seçimi sosyal medyayı ikiye böldü.

Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

Doğumdan sonra ekrana ara veren Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı 1

Ünlü oyuncu kırmızı, derin göğüs dekolteli ve transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı 2

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Cesur seçimiyle bakana bir daha baktıran Melisa Aslı Pamuk'un bu tercihi sosyal medyayı da ikiye böldü.

Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı 3

Bazı kullanıcılar 'çok iyi', 'oldukça iddialı' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'aşırı açık', 'giyinmemiş', 'neresini açacağını şaşırmış', 'kına gecesi varmış gibi' şeklinde eleştirel yorumlarda bulundular.

Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı 4

Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı 5

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
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