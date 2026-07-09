Melisa Aslı Pamuk cesur seçimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Göğsünün yarısı açıkta kaldı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

Doğumdan sonra ekrana ara veren Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu kırmızı, derin göğüs dekolteli ve transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Cesur seçimiyle bakana bir daha baktıran Melisa Aslı Pamuk'un bu tercihi sosyal medyayı da ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar 'çok iyi', 'oldukça iddialı' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'aşırı açık', 'giyinmemiş', 'neresini açacağını şaşırmış', 'kına gecesi varmış gibi' şeklinde eleştirel yorumlarda bulundular.