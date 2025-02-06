Necla Nazır'ın hastalığı ne? Hastanelik olan Yeşilçam'ın yıldızı Necla Nazır sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam’ın önemli oyuncularından Necla Nazır, sağlık sorunları nedeniyle gündemde. Ferdi Tayfur’un eski hayat arkadaşı olan ünlü oyuncu, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına dair açıklama yaptı. Necla Nazır'ın hastalığı ve sağlık durumu merak edildi.

Hastanede görüntülenen Nazır’ın, tedavi sürecine damadının eşlik ettiği görüldü. Nazır, damadının desteğiyle zor zamanlarında yalnız kalmadığını belirtti. Gel Konuşalım'a açıklama yapan oyuncu "Damadım Allah razı olsun, bırakmadı, evimizin erkeği o" diyerek teşekkür etti.

NECLA NAZIR'IN SAĞLIK DURUMU

Necla Nazır, hastane görüntüleri sonrasında sosyal medyada yapılan spekülasyonlara yanıt vererek, "Böbrek yetmezliği nedeniyle yazmışlar tövbe estağfurullah. Sancım olduğu için tekerlekli sandalyede yürümek istedim, enfeksiyonum vardı, doktorum ilaçlarımı verdi. Antibiyotik verdi, iyiyim" açıklamasını yaptı.