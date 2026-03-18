Nefise'nin Nagihan hakkındaki sözleri tepki çekti! Takipçi sayısı bir anda düştü

Survivor'da Nefise Karatay ve Nagihan arasında gerilim yaşandı. Survivor Nefise Acun Ilıcalı'ya yaptığı açıklamada "Nagi bence Survivor için babasını bile satabilecek kıvamda diye düşünüyorum" dedi. Bu sözler sonrası fanlardan tepkiler gecikmedi.

Survivor'a dönen Nagihan Karadere ve Nefise Karatay arasındaki gerilim dikkat çekti. İkilinin birbirine sert sözleri sonrası Acun Ilıcalı Nefise'ye "Birbirine çok yakın duran ve 3 aydır burada da o mesajı veren bir ikili. Ben çok şey gördüm ama birbirine bu kadar ağır sözler söylediğini görmedim" dedi.

"TAMAMEN YALAN ANLATIYOR"

Nefise ise bunun üzerine Nagihan hakkında sert ifadeler kullandı. Nefise Karatay açıklamasında "Acun Bey öncelikle Nagi bence Survivor için babasını bile satabilecek kıvamda diye düşünüyorum ben. Çünkü hiç ondan beklemezdim. İçinde bana karşı zaten öyle bir hırs bürümüş ki yani beni öyle bir rakip görmüş ki hiçbir şey görmüyor gözü. Zaten ben bunun farkındaydım. Buraya gelmeden önce davranışları olsun, yakınlığımız olsun, çok fazla samimi gelmiyordu yani. Daha sonra burada oyun olayını da yanlış anlatıyor. Yani ya ekleyerek anlatıyor diyemeyeceğim. Tamamen yalan anlatıyor" dedi.

"DOSTLUĞUM DIŞARIDA DEVAM ETMEYECEK"

Nefise Karatay daha sonra ise sözlerine şöyle devam etti:

"Oyun oynandı ve ben onu seçmedim bile ya. Otomatik eşleştik. Daha sonra dedi ki oyundan sonra seç beni, seç beni dedi. Burama kadar geldi. Yani Nagihan ablanın bu kışkırtmalarından biraz rahatsız oluyorum. Yani ben de susmayacağım tabii ki. Altta kalmayacağım. Yani ben de ona karşılık verdim. Dedim ki 5 yıldır geliyorsun şampiyon olamadın. Gelmişsin buraya. Yenilerle şey yapıyorsun. Kapışmaya çalışıyorsun. Aşık atmaya çalışıyorsun dedim. Bu şekilde oldu yani. Eee içimdeki her şeyi de söyledim. O da söyledi. Nagihan ablayla Nagi'yle dostluğum devam etmeyecek. Burada bitti çünkü."

Bu sözler sonrası fanlardan sosyal medyada Nefise'ye tepkiler vardı. Öyle ki Nefise'nin takipçi sayısı da bir anda düştü.

