Nejat İşler Ayşe Barım davasında tanık oldu! Mahkemede sorulan o soruya yanıtı dikkat çekti

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, 27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Gezi Parkı olayları sebebiyle yargılanan Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ÜNLÜLER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Oyuncu Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlenecek.

Tanıklardan Nejat İşler'in ifadesini sosyal medyadan Ceylan Sever aktardı. Nejat İşler mahkeme başkanının sorularına şu şekilde yanıtladı:

“Ayşe Barım’ı çok iyi tanırım. Tesadüfen gittim Gezi Parkı’na. Bodrum’da yaşıyordum, iş görüşmesi için İstanbul’a gelmiştim, gelmişken baktım. 20 yılı aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Devrimci İşçi Sendikası’na üyeyim normalde Gezi Parkı’nda direkt onların çadırına gittim.” dedi.

Avukatların sorusu üzerine, “Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Birinin beni yönlendirmesini kendime hakaret sayarım, Ayşe en fazla beraber yemek yediysek hesabı ödemek için ısrar eder en fazla” dedi.

"BİREYSEL OLARAK EŞİMLE GİTTİM"

Tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel ise, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle gittim, kendisini de gittiğimde görmedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de bir yönlendirmesi olmadı" şeklinde konuştu.