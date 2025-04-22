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Neşe Karaböcek kardeşi Gülden Karaböcek'i affetmedi! Yıllar sonra o konu hatırlatılınca...

Eniştesiyle yıllar önce evlenen Gülden Karaböcek yine gündeme geldi. Neşe Karaböcek kardeşini yıllardır affetmedi. Kitap yazan Neşe Karaböcek bu konuya da kısaca kitabında yer verdiğini söyledi.

Neşe Karaböcek kardeşi Gülden Karaböcek'i affetmedi! Yıllar sonra o konu hatırlatılınca...
Kubra Akalın

Neşe Karaböcek, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı bir anı kitabı hazırladı. “İşte Benim Masalım” adını taşıyan kitabında hayatını anlatan Neşe Karaböcek çok özel bir konuya da değindi.

Neşe Karaböcek 1964’te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974’te sona ermişti. Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le nikâh masasına oturdu.

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Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek, aralarında 50 yılı aşkın süredir devam eden bu olayı da kitabından yazdı. Basın açıklamasında muhabir usta isme "Literatüre de eniştecilik olarak geçmiştir, kitapta yer alıyor mu?" dedi.

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Neşe Karaböcek ise "Evet değindim ama küçük bir şey olarak. Onun da çocukları var bizim de çocuklarımız var hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım" dedi.

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Ayrıca usta isim soru üzerine "Affetmedim" dedi.

Boşandığı kocasıyla evlenmesi nedeniyle kardeşiyle yıllardır konuşmayan Neşe Karaböcek, daha önce açıklamasında kardeşinin kendisinden af dilemediğini açıklamıştı.

Mynet'in Sesi
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Neşe Karaböcek
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