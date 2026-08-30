MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Neslihan Atagül’ün partneri için Halit Özgür Sarı’yla görüşülüyor! Fanlar beğenmedi

Neslihan Atagül'ü uzun bir aradan sonra ekranlara döndürecek Kaderin Cilvesi dizisinin erkek başrolü için sürpriz bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı. Ancak partner adayının duyulmasıyla birlikte güzel oyuncunun hayranlarından peş peşe tepki geldi.

Neslihan Atagül’ün partneri için Halit Özgür Sarı’yla görüşülüyor! Fanlar beğenmedi

Neslihan Atagül uzun bir sürenin ardından setlere “Kaderin Cilvesi” dizisiyle dönüyor. “Ay Yapım” imzalı yeni dizinin hazırlıkları sürüyor. Henüz kanalı belli olmayan dizinin başrol erkek oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü bir kadın draması olan “Kaderin Cilvesi”nin başrolü için başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı’yla görüşülüyor. Sarı son olarak “Alıkara” dizisinde başrol oynamıştı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak.

Neslihan Atagül’ün partneri için Halit Özgür Sarı’yla görüşülüyor! Fanlar beğenmedi 1

Sosyal medyada güzel oyuncunun fanlarından bu başrole tepkiler gecikmedi. Erkek başrol için görüşülen ismi yeterli bulmayan fanlar "Kaan Urgancıoğlu, Burak Özçivit, Ekin Koç gibi partnerlerden sonra bu mu", "Çok alakasız bir ikili", "Yakışmıyorlar" yorumlarında bulundu.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyayı sallayan kadro! Aylarca bu role hazırlandıSosyal medyayı sallayan kadro! Aylarca bu role hazırlandı
Kalp krizi geçirince yaşı merak edildi!Kalp krizi geçirince yaşı merak edildi!

Anahtar Kelimeler:
Halit Özgür Sarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.