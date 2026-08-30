Neslihan Atagül’ün partneri için Halit Özgür Sarı’yla görüşülüyor! Fanlar beğenmedi

Neslihan Atagül uzun bir sürenin ardından setlere “Kaderin Cilvesi” dizisiyle dönüyor. “Ay Yapım” imzalı yeni dizinin hazırlıkları sürüyor. Henüz kanalı belli olmayan dizinin başrol erkek oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güçlü bir kadın draması olan “Kaderin Cilvesi”nin başrolü için başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı’yla görüşülüyor. Sarı son olarak “Alıkara” dizisinde başrol oynamıştı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak.

Sosyal medyada güzel oyuncunun fanlarından bu başrole tepkiler gecikmedi. Erkek başrol için görüşülen ismi yeterli bulmayan fanlar "Kaan Urgancıoğlu, Burak Özçivit, Ekin Koç gibi partnerlerden sonra bu mu", "Çok alakasız bir ikili", "Yakışmıyorlar" yorumlarında bulundu.