Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkarılmış! "Sinirlendim"

Kızılcık Şerbeti beşinci sezon öncesinde kadrodan pek çok isim çıkarıldı. Bunlardan biri de Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan oldu.

Başarılı oyuncu İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programında diziye dair samimi itirafıyla gündeme geldi. Çapa "Sen diziden ayrılmadın da çıkarıldın mı?" diye sordu.

NESLİHAN YELDAN NEDEN AYRILDI?

Yeldan ise "Karakteri artık devam ettirmeme kararı aldı yapım, senaristler. Bu da benim için süpriz oldu. Gündemdeki bazı olaylardan sonra birazcık da olsa beklentim vardı ama kalabilirdim de" dedi.

Neslihan Yeldan devamında ise açık açık şu itirafta bulundu:



"Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir

anda yok olmasıyla. Hani onun güzel bir sonu olmalıydı. Bir de ben bir diziye girerim. Sonuna kadar giderim, devam ettiririm. Severek de bağlandığım bir karakter Sevtap..."