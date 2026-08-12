Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne veda etti! "Ben her kıyımdan cillop gibi çıktım"

Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesinde peş peşe gelen ayrılıklarla gündemden düşmüyor. Ceren Karakoç ve Feyza Civelek'in ardından Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan da diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbetinde Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan'ın vedasındaki sözleri de imalı bulundu. Karakterine sosyal medya üzerinden veda eden Yeldan şunları yazdı:

"DAHA İYİ BİR SONU HAK EDİYORDUN"

"Çok tatlıydın, zır deliydin. Bambaşkaydın. Rengarenk bir gökkuşağıydın, gri havadan sonra çıkıp renklerini salıyordun ortaya. Bak leopara bile alıştım. Sadece seti, seyirciyi değil beni bile ne çok güldürdün. Sayende gittiğim her yerde gülümseyerek karşılandım. Seninle arkadaş olmak istedi herkes. Sana bayıldıklarını söylediler. Ah yıllardır oynadığım her kadını alkışlayan canım seyirci, hayat hediyesisiniz.

Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap. Seni çok sevdim, çok sevdik. Sevdicekten zorla ayrılmak da bir tuhaf işte… Ama bazı karakterler rol bitince öyle hemen gitmez, ortadan pat diye kaldırılsa da bitmez. Hep hatırlanacak, özleneceksin.

Sevtap olsa sanki şöyle derdi;

'Beni unutacağınızı sanıyorsanız

yanılıyorsunuz anam.

Bazı kadınlar iz bırakır, şşşt kendine gel, heraldeğ kızzz!

Ben her kıyımdan cillop gibi çıktım anam, bana hiiç bişi olmaz.

Kendinize iyi bakın.

Ben zaten bakarım, öptümm!'"

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı da diziye vedasında "Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" demişti.