Nesrin Cavadzade baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürdü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade son olarak Bodrum'da bir davete katıldı.

Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz veren Nesrin Cavadzade bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.