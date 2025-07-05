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Nesrin Cavadzade baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşayan Nesrin Cavadzade şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim Bodrum'da düzenlenen bir davete katıldı. Cavadzade'nin baştan aşağı dantel elbisesiyle verdiği pozlar çok beğenildi.

Nesrin Cavadzade baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

Nesrin Cavadzade baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı 1

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürdü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade son olarak Bodrum'da bir davete katıldı.

Nesrin Cavadzade baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı 2

Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz veren Nesrin Cavadzade bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Nesrin Cavadzade baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı 3

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Nesrin Cavadzade
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