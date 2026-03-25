Nesrin Cavadzade 'Daha 17' ile geri dönüyor! Partneri belli oldu

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade setlere geri dönüyor.

Ünlü oyuncu Kanal D için hazırlanan Pastel Film imzalı “Daha On Yedi” projesinin kadrosuna dahil oldu. Cavadzade, dizide hikâyenin merkezindeki Şebnem karakterine hayat verecek.

Emre Kabakuşak’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz imzası taşıyor. Bodrum'da çekimleri gerçekleşecek olan dizide Nesrin Cavadzade'nin partneri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha 17’de Cavadzade'nin partneri Armağan Oğuz oldu. Armağan Oğuz, Daha 17 dizisinde Bodrum’un önde gelen iş adamlarımdan “Hakan Akkaya” rolüne hayat verecek.