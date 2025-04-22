Nesrin Cavadzade hakkında gündem olan iddia: Kaprisleriyle set çalışanlarını bıktırmış

Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade son günlerde özel hayatıyla gündemdeydi.

42 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak aşk kısa sürdü.

Pamir Pekin ile tatile giden güzel oyuncu dönünce ayrılık kararı aldı. Nesrin Cavadzade şimdi de bambaşka bir konuyla gündemde. İddialara göre oyuncu çalıştığı setlerde çok kaprisli...

Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında şaşırtan iddiaları dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 'Kaprisleri bıktırdı!' başlığıyla Nesrin Cavadzade hakkında bir yazı yazan Üstündağ "Son reklam çekimi sırasında yaşananlar, iplerin kopmasına neden oldu. Styling ve mood konusunda yapılan hazırlıkları beğenmeyen Nesrin Cavadzade, hiçbir kıyafeti uygun bulmadı ve memnuniyetsizliğini dile getirdi. Çekim ekibi ve marka yetkilileriyle yaşanan bu anlaşmazlık, markanın sabrını taşırdı. Bu olayın ardından marka, Cavadzade ile çalışmama kararı aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Sandık Kokusu setindeki yaşananlara değinen Üstündağ, Nesrin Cavadzade'nin set çalışanlarına kök söktürdüğünü iddia etti ve yukarıda anlatılanları yeniden dile getirdi.

Ece Erken de "Olmaz! Sandık Kokusu'nda özel bir fondöten istiyor 2-3 bin arası. İlla onu istiyor" dedi.