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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı? Yeni iddia

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Zaman zaman reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin ayrıldığı öne sürüldü. Akif Yaman'ın haberine göre ikili, yollarını arkadaşça ayırdı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı? Yeni iddia
Nebahat Kübra Akalın

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki sık sık gündeme geliyordu. İkilinin reklam aşkı yaşadığı iddialar gündeme geliyordu. Çift ise haklarındaki iddialar karşısında uzun bir süre sessiz kalmıştı.

Beraberliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift zaman zaman çıktıkları tatilden paylaşımlar yaparak son dönemde dikkat çekiyordu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı? Yeni iddia 1

Son olarak, Paris Moda Haftası'nda yer aldığı defiledeki performansıyla sosyal medyaya damga vuran Serenay Sarıkaya'ya sevgilisi "Çiçeksin çiçek" yorumunda bulunmuştu.

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Akif Yaman'ın haberine göre; Mert Demir ve Serenay Sarıkaya 2 hafta önce ayrıldı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı mı? Yeni iddia 2

Daha önce de ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftin, bu kez yollarını arkadaşça ayırdığı öğrenildi.

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Serenay Sarıkaya
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