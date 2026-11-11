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MasterChef Murat Özdemir Şırdancı Mehmet'te ortaya çıktı!

TV8'de bir dönem ekrana gelen Yemekteyiz ve MasterChef adlı programlar ile tanınan Murat Özdemir sonraki yıllarda pek çok skandalla anıldı. MasterChef Murat Özdemir son olarak Şırdancı Mehmet'te ortaya çıktı.

MasterChef Murat Özdemir Şırdancı Mehmet'te ortaya çıktı!
Mynet Haber Merkezi

MYNET DETAY- MasterChef Türkiye yarışmasıyla akıllara kazınan Murat Özdemir daha sonra pek çok olayla anıldı. Önce papağana işkence ederek gündeme gelem Özdemir daha sonraki yıllarda ise polise rüşvet vermeye çalışıp olay çıkararak magazin sayfalarında yer aldı.

Bu olaylardan bir süre sonra kameralar önünde polislere rüşvet teklif eden ve gözaltına alınan Murat Özdemir bir süre de lokma ve pilav satmıştı.

MasterChef Murat Özdemir Şırdancı Mehmet te ortaya çıktı! 1

KEDİLERE İŞKENCE ETMİŞTİ

Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme ve aile içi şiddet gibi suçlarla gündem yaratan Murat Özdemir, İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar verdiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilenler arasında Murat Özdemir uzun zaman sonra ortaya çıktı.

MasterChef Murat Özdemir Şırdancı Mehmet te ortaya çıktı! 2

MasterChef Murat Özdemir bu sefer Şırdancı Mehmet'te ortaya çıktı. Şırdancı Mehmet paylaşım yaparak "Masterchef yarışmacı bugün misafirimiz oldu, ismi tanıdınız mı?" diye sordu.
MasterChef Murat Özdemir Şırdancı Mehmet te ortaya çıktı! 3


Sosyal medyada Murat Özdemir'i görenler geçmişte hayvanlara yaptığı işkenceleri hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Özdemir
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