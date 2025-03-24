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Nesrin Cavadzade yeni aşka yelken açmıştı! Tatilden döndü keyifsiz hali dikkat çekti

Nesrin Cavadzade, sevgilisi Pamir Pekin’le aşkını ilan etmişti. Aşk tatilinden dönen oyuncu Bebek’te yürüyüş sırasında görüntülendi. "Her şey yolunda, daha sonra konuşalım" dedi.

Nesrin Cavadzade yeni aşka yelken açmıştı! Tatilden döndü keyifsiz hali dikkat çekti
Kubra Akalın

‘Sandık Kokusu’ adlı dizide birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin “Aşk yok, sadece arkadaşız” açıklamasından kısa süre sonra aşklarını ilan etti.

Pamir Pekin, Instagram hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte yer aldığı aşk dolu kareyi sevenleriyle paylaşmıştı.

Dizinin final yapmasının ardından sevgililer, romantik bir Yunanistan tatiline çıktı. O anları paylaşan Cavadzade, dizide Ayça ve Hakan karakterlerini canlandıran ikilinin ilişkisine gönderme yaparak “İlk kez HakAy değil, NesMir” notunu düşmüştü.

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Pamir Pekin’le aşkını ilan eden ve sevgilisiyle çıktığı Atina tatilinden dönen Nesrin Cavadzade, İstanbul Bebek’te yürüyüş yaparken Milliyet Gazetesi'nden Seçkin Şenvardar'a yakalandı.

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Baltalimanı’na kadar süren yürüyüşü boyunca telefonu elinden düşürmeyen oyuncu, “Önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Her şey yolunda, lütfen daha sonra konuşalım” dedi.

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