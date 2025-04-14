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Netflix, Mayıs ayında o dizi ve filmleri yayından kaldırıyor

Netflix Mayıs 2025'te birçok sevilen film ve diziyi kaldırıyor. Hangi içerikler kaldırılacak? Mayıs ayında platformdan silinecek içerikler belli oldu.

Netflix, Mayıs ayında o dizi ve filmleri yayından kaldırıyor
Kubra Akalın

Netflix, Mayıs ayında yapılacak son değişiklikle birlikte birçok sevilen film ve diziyi kaldırmaya hazırlanıyor.

Hayranlar, tüm zamanların en yürek burkan gerçek suç belgesellerinden bazılarıyla birlikte bir Hollywood gişe rekorları kıran filmin de kaldırılacaklar listesinde yer aldığını öğrenince hayal kırıklığına uğrayacak.

Avengers Confidential: Black Widow & Punisher, Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attack ve Terror at the Mall gibi yapımlar ne yazık ki platformdan kaldırılacaklar arasında yer alıyor.

Ama endişelenmeyin, bu programlar ve popüler filmler kaldırılmadan önce yaklaşık üç haftanız var. Netflix'ten kaldırılacak film ve diziler arasında şunlar yer alıyor:

1

1917 (2019)
The 5th Wave (2016)
A Man Wanted (2017)
The Adolf Eichmann Trial (2011)
All We Had (2016)
Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2013)
Big Fat Liar (2002)
The Bronze (2002)
Calais, the End of the Jungle (2017)
The Death of Stalin (2017)

2

Diana (2013)
Earth Playlist (Season 1)
Emma's Chance (2016)
Escorts (2015)
From Russia with Cash (2015)
Fury (2014)
Get in (2019)
Hatton Garden (Season 1)

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Hidden Figures (2016)
Legally High (2013)
Legends of the Fall (1994)
Life (2017)
Maggie's Plan (2015)
Masterminds (2016)
The Paedophile Hunter (2014)
The Mauritanian (2021)
Mission: Joy – Finding Happiness in Troubled Times (2021)
Murder in Successville (2017)
The Paedophile Hunter (2014)
Penelope (2006)
Pixels (2015)
The Possesion of Hannah Grace (2018)
Proud Mary (2018)
Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attack (2016)
Rough Night (2017)
Sleepless (2017)
Terror at the Mall (2014)
The Throwaways (2015)
24 Hours in Tesco (2023)
Family Blood (2018)
The Last Witch Hunter (2015)
Lucas Neto In: Summer Camp 2 (2020)
Brother in Love 2 (2021)
Like a Rolling Stone: The Life & Times of Ben Fong-Torres (2022)

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Netflix
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