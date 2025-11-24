MAGAZİN

Netflix’ten Münevver Karabulut cinayeti belgeseli! Fragmanı yayınlandı

Netflix, Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselinin ilk fragmanını yayınladı.

Seçkisinde başta ABD’den olmak üzere ‘true Crime’ (gerçek suç) belgesellerini sıkça yayınlayan Netflix, Karabulut cinayetini ‘Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası’ adıyla belgeselleştirdi.

Platformun X hesabından paylaşılan tanıtımda belgeselin ‘yakında’ yayınlanacağı belirtildi.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu belirlenerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.

